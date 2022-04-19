Türkiye Gazetesi

Arjantin’de 29 Mart’ta Buenos Aires’e bağlı Gonzales Catan’da 24 yaşındaki Candela isimli kadın Independencia İstasyonu'nda trenin geçtiği sırada raylara düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tansiyonu düşen genç kadının sendelediği ve trenin geçtiği esnada platformdan raylara düştü. Çevredekilerin panik anları kameraya yansırken trenin durdurulduğu ve kadının görevliler tarafından kurtarıldığı görüldü.

“NASIL HAYATTA KALDIM BİLMİYORUM”

Ambulansla Dr. Alberto Balestrini Hastanesine kaldırılan genç kadının vücudunda kırıkları olduğu öğrenilirken 24 yaşındaki Candela’nın 12 gün sonra hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Taburcu olduktan sonra olay anına ait görüntüleri izleyen genç kadın bir televizyon kanalına konuştu. 24 yaşındaki Candela, “Tansiyonum aniden düştü. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ve bayıldım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum. Olanları anlamlandırmaya çalışıyorum" ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı.

Brezilya-Arjantin maçı yeniden oynanacak 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde çıkan olaylar sebebiyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçının tekrar edileceği öğrenildi.