Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, aralarında Kırım Tatarı çocukların da bulunduğu Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ukraynalı sanatçı Jamala, davetliler ve çok sayıda Ukraynalı çocuk katıldı. Minikler için hazırlanan standın başına geçen Emine Erdoğan, konuklarına pamuk şeker hazırladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, misafir çocukların seslendirdiği Çanakkale türküsünü dinledi. Ukraynalı ünlü sanatçı Jamala'nın da eserlerini seslendirdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

"BİZ ÇOCUKLARI İNSANLIĞIN ORTAK EMANETİ KABUL EDERİZ"

Ukraynalı savaş mağduru çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriterin insan olduğunun altını çizdi. Erdoğan, ”Ne dil, ne din, ne ırk insanlar arasında imtiyaza ya da ayrımcılığa sebep olamaz. Bu bakış açısıyla dostluk elimiz tüm ülkelere, tüm insanlara, tüm kadın ve çocuklara uzanır. Biz çocukları insanlığın ortak emaneti kabul ederiz” dedi.

Türkiye’nin savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon insana ev sahibi olduğunu hatırlatan Erdoğan, ”Coğrafyamızda halihazırda devam eden savaşların yaralarını sarmaya çalışırken, Ukrayna’da çıkan savaş bizi derinden sarstı. Çıkan her savaş, atılan her kurşun, insanlık dediğimiz değerler bütününü delik deşik ediyor. Gelecekte doğacak güneşin önüne adeta şimdiden kara bir perde çekiyor” diye konuştu.

'ŞU KISACIK ZAMANA BU KADAR BÜYÜK ACILARIN SIĞMASI AKIL ALACAK GİBİ DEĞİL'

Savaşlardan herkes tarifsiz zarar görürken, kadınlar ve çocukların süreçten orantısız olarak etkilendiklerine vurgu yapan Erdoğan şunları kaydetti:

“Zorla yerinden edilen insanların vatan hasreti hiç dinmeyen bir sancı olarak kalıyor. Kadınların ve çocukların hayata tutunmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalmaları, tarih sayfalarına yeniden eklenen insanlık ayıplarıdır. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması akıl alacak gibi değil.”

Misafir çocuklar, savaşı anlattıkları hediyeleri Emine Erdoğan’a takdim etti. Emine Erdoğan, miniklerle bol bol sohbet etti.

'YÜZLERCE SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR VAR'

Ukrayna’da savaş başladığından bugüne kadar geçen sürede 4.6 milyon insanın Avrupa ülkelerine sığındığını söyleyen Emine Erdoğan, ”13 milyon kişinin ise güvenlik riskleri nedeniyle çatışma bölgesinde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair açıklamalar var. Hâlbuki Ukrayna savaşı başlamadan sadece iki hafta önce oradaydık. Sevgili dostum Olena Zelenska ile çok kıymetli bir zaman geçirmiş, birçok yeni proje hakkında görüşmüştük. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması akıl alacak gibi değil. Türkiye olarak ilk andan beri kalbimiz Ukrayna’nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor” ifadelerini kullandı.

'772 UKRAYNALI YETİM ÇOCUĞU ÜLKEMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ'



Türkiye’nin her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çabası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ”Ben de kıymetli dostum Olena’nın ricası üzerine bir video mesajla uluslararası topluma seslendim. Ayrıca yine Olena’nın gönderdiği bir mektup üzerine Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’de misafir edilmesi için bir girişim başlattım. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz” diye konuştu.

Ukrayna’daki Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşların da her daim yanında olduklarını söyleyen Erdoğan, ”Bugün Ukrayna’dan ülkemizde aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kardeşimiz konaklıyor. Kurumlarımız yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip ediyor ve misafirlerimizin ihtiyacını karşılıyorlar. Sağlık hizmetlerinden savaş mağduru çocuklar için psikolojik desteğe kadar çok yönlü yardımlar sağlanıyor. Türkiye, konumu itibarıyla göç güzergâhında bulunan ve uzun tarihinde sayısız insanı bağrına basmış bir ülkedir. Bu tutumun ardında kökleri son derece derinlere uzanan bir merhamet kültürü vardır. Kırılmış kalplere bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizler, zulüm nereden ve kime gelirse gelsin hiçbir ayrım yapmadan zalimin karşısında durmakla mükellefiz” açıklamasında bulundu.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN BİLEKLERİNE KELEPÇE TAKILIYOR'

Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini dilediğini ifade eden Erdoğan, ”Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye’den yükselen acı feryatlar, şimdi Ukrayna’dan dünyaya yayılıyor. Filistin’de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor. Kadınların yerlerde sürüklendiği görüntüleri hazmedemiyoruz. Filistinli çocukların bileklerine kelepçe takılıyor, Filistinli çocuklar tutuklanıyor” dedi.

'YERYÜZÜNÜ GÜZELCE YAŞANACAK BİR YER YAPMA MİSYONUMUZ VAR'

Mescid-i Aksa’ya yapılan son saldırılara tepki gösteren Erdoğan, ”Saldırılar kalbimizi yine paramparça etti. An itibarıyla dünyada aktif olarak devam eden onlarca savaş var. Ve artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok. Gönüller yapmak, merhameti ortak lisan kılmak, yeryüzünü güzelce yaşanacak bir yer yapma misyonumuz var. Bunun aksi her davranış, bir anlamda insanın kendi varlığına ihanettir. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegâne çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Her şeyden önemlisi, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, geleceğe dair kaygı duymadıkları bir barış ortamına ihtiyacımız var. Allah’ın birbirimize kenetlenmemizi istediği bu kutlu ayda, gerçek anlamda bunu gerçekleştirebilmeyi tüm insanlık adına diliyorum” dedi.

Misafir çocuklar, savaşı anlattıkları hediyeleri Emine Erdoğan’a takdim etti. Emine Erdoğan, miniklerle bol bol sohbet etti.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİNİN EŞİ CATHERINE BODNAR: MİNNETTARIZ

Ukrayna Büyükelçisinin eşi Catherine Bodnar, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a minnettarlık dileklerini sundu. Bodnar, "Ukraynalı ve Kırım Tatar çocukları için iftar (akşam yemeği-yemek) davet ettiği ve düzenlediği için Türkiye'ye ve başta Türkiye'nin First Lady'si Sayın Emine Erdogan'a yürekten minnettarız.

Mübarek Ramazan ayında Yüce Mevla'nın dualarımızı kabul etmesini ve topraklarımıza huzur getirmesini en içten dileklerimizle dileriz.

Savaşın bu zor günlerinde milletimizin en büyük hazinesi olan çocuklarımız çatışmalara, cinayetlere, bombardırmana tanıklık ediyorlar. Siren ve hava bombaları sesleriyle uyanmak ve ölümden kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar.

Maalesef Kırım Tatar çocuklarımız bu korkunç olayları ilk defa yaşamıyorlar. Çünkü 2014’te Rusya Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım’ı işgal ettiğinde bir o kadar acı verici bir olay yaşadılar.

Türkiye Cumhurbaşkanının Refikası Emine Erdoğan Hanımefendinin ‘çocuklar, savaşı yaşamak yerine barış ve refah ortamında sevgi ile büyümeliler’ sözleri tüm Ukrayna’nın şu an ne uğruna mücadele ettiğini çok isabetli bir şekilde anlatıyor.

Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, umudumuz, hayat anlamımız ve mutlaka kazanacağımız mücadelenin anlamıdır. Bu dünyanın tüm çocukları huzurlu gökyüzünü ve kendilerini güvende hissedecekleri barış ortamını hakediyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanının Refikası Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere Türkiye’ye Ukraynalı ve Kırım Tatar çocukları için düzenlenen bu iftar yemeği için minnettarız.

Bu mübarek Ramazan ayında Allah’ın dualarımızı kabul etmesini ve topraklarımıza barış getirmesini diliyoruz." dedi.



Ukrayna Büyükelçisinin eşi Catherine Bodnar-Emine Erdoğan

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlattığını duyurdu.

Emine Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalanan eşi Emine Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Emine Erdoğan, durumunun iyi olduğunu ancak izolasyon sürecinin tamamlanmadığını belirtti.

Özel sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporculardan koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a anlamlı hareket.