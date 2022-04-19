Türkiye Gazetesi

Pençe Kilit Operasyonuyla adeta yerle bir olan terör örgütü PKK'ya bir darbede Irak ordusundan geldi. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkın ve güvenlik güçlerinin yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğinin sağlamak amacıyla Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatıldı.

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı ve birçok nokta yerle bir edildi. Operasyon sonucuyla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bugün konuya ilişkin etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.

IRAK VE PKK ARASINDA ÇATIŞMALAR YOĞUN

Terör örgütü PKK karşıtı tek ülke Türkiye değil. Irak ordusuda PKK'yı bölgelerinde barındırmak istemiyor. Bağdat yönetiminin IKBY ile Ekim 2020'de yaptığı Sincar anlaşmasına rağmen, PKK ilçeyi boşaltmak istemiyor.Sincar sınırında terör örgütü PKK ile Irak güçleri arasında son iki gündür çatışmalar yoğun bir şekidle sıklaştı.

IRAK, İKİ NOKTAYI ELE GEÇİRDİ

Irak ordusu, Sincar’a bağlı Sinun ve Dugıre kasabalarında çıkan çatışmalar sonucu iki kontrol noktasını ele geçirdi. İlçeye bağlı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çatışmaların Sikeniye köyü ve Geliye Şilo bölgesinde yer yer devam ettiği açıklandı.

Otobüsleri yakacaklardı! Kocaeli'de PKK adına eylem hazırlığındaki şahıs kıskıvrak yakalandı Terör örgütünün talimatıyla, kent merkezlerinde büyük eylem hazırlığında olan grup Kocaeli emniyetinin kurduğu özel ekiple yakalandı. Eylem hazırlığı istihbaratını alan terörle mücadele ekipleri, aynı gün yüzlerce kamerayı inceleyerek üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB paylaştı: PKK'ya gece yarısı baskını! Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” paylaşımında bulundu.