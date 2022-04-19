Türkiye Gazetesi

24 Şubat 2022'de Putin'in doğu Ukrayna'ya "askerî operasyon" emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay dolmak üzere.

Düzenlenen müzakerelerden ise henüz bir barış kararı çıkmadı. Ukrayna, Rusya işgaline karşı direnmeye devam ederken, Rusya'ya ise hem ABD hem de Avrupa devlerinden ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Yaptırımlar karşısında ekonomik olarak zor durumda kalan Rusya ise geri adım atmıyor. Ülkeleri dost ve düşman olaraka ayıran Rusya, düşman ülkerin yaptırım kararlarına ise misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Düşman olarak nitelendirdiği ülkere enerji ve ham madde ihracatını durduran Rusya, Avrupalı 3 ülkeye daha misilleme yaparak “istenmeyen kişi” listesini güncelledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Hollanda’ya yönelik yapılan açıklamada, Hollanda yönetiminin geçtiğimiz Mart ayında 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak Hollanda'nın Moskova Büyükelçisi Hilles Beshoor Pluh’ın, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı belirtildi. Bakanlık Hollanda tarafına sunduğu kararla ilgili, “Lahey'in dostane olmayan eylemlerine karşılık, Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin 14 çalışanı ve St. Petersburg'daki Hollanda Başkonsolosluğu'nun 1 çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi. Bu kişilerin iki hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmaları emredildi” denildi.

BELÇİKA'NIN 21 DİPLOMATI SINIR DIŞI EDİLDİ

Belçika'nın da Mart ayı sonunda 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasına karşılık Rusya, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Mark Michilsen'i Dışişleri'ne çağırarak, Belçikalı bir dizi diplomatın sınır dışı edileceği bilgisini verdi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, bir dizi diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 3 Mayıs'a kadar süre verildiği ifade edildi.

LÜKSEMBURGLU 1 DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Lüksemburg'a ilişkin yapılan açıklamada ise Lüksemburg'un Moskova Büyükelçisi Georges Faber’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirilerek, "19 Nisan’da Lüksemburg'un Moskova Büyükelçisi Georges Faber, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Lüksemburg makamlarının Lüksemburg'daki Rus Büyükelçiliği'nin bir çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etme konusundaki haksız kararı Rusya tarafından şiddetle protesto edildi. Lüksemburglu 1 diplomat da "istenmeyen kişi" ilan edildi ve 2 hafta içerisinde Rusya topraklarından ayrılmaları emredildi" denildi.

Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Zelenskiy Rusya'nın yeni planını açıkladı: Yeryüzünden silmek istiyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünkü konuşmasında Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlere dünyanın tepki göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar." dedi.

Rusya 'ele geçirdik' demişti... Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, Mariupol'un Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetlendireceğini söylemişti. Ancak haftalardır şehirde süren yoğun çatışmaların ardından Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise Mariupol kentinin henüz düşmediğini ifade ederek, direnmeye devam ettiklerini söyledi.