Türkiye Gazetesi

ABD'de 18 ay süren incelemeler sonucunda masum olduğunun ortaya çıkmasıyla Joaquin Ciria hakkındaki suçlamalar düşürüldü ve davaya bakan yargıç mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi.

İFTİRAYA UĞRADI

San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin, 61 yaşındaki siyahi Ciria'nın yalancı tanık ifadesi ve polisin görevi kötüye kullanması sonucu silahlı cinayetten mahkum edildiğini söyledi. "Ciria, işlemediği bir suçtan 30 yılı aşkın süredir hapis yattı. Bugün gecikmiş adaleti kutluyoruz ve diğer benzeri yanlış mahkumiyetleri geri almak için çalışmaya devam etmeliyiz."

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ciria'nın, Boudin tarafından 2020'de potansiyel haksız mahkumiyet davalarını incelemek üzere kurulan Bölge Savcılığı Masumiyet Komisyonu'nun girişimiyle başlatılan yeniden soruşturmalar sonucunda beraatine hükmedilen ilk mahkum olduğu bilgisi paylaşıldı. 1990’da San Francisco'da bir ara sokakta tartıştığı bir kişiyi başından vurarak öldürmekten suçlu bulunan Ciria, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suç işle, serbest kal devri kapanıyor İki yılın altında hapis cezası alanlar genelde serbest kalıyor. Yeni düzenlemeyle adalete güveni sarsan bu durum ortadan kalkacak.

Maradona’nın sağlıkçılarına 25 yıl hapis istemi Beyin ameliyatı sonrası evinde tedavisine devam ederken 60 yaşında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Maradona’nın ölümünden 8 kişilik tıbbi ekibi sorumlu tutuldu. Mahkeme tıbbi ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası talep etti.