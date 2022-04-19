Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskova kruvazörü, 14 Nisan’da Yılan adasının 46 kilometre açıklarında battı. Ukrayna makamları, iki Neptün füzesiyle vurarak gemiyi kendilerinin batırdığını iddia etti. Rusya’nın Nobel ödüllü gazetecisi Dmitry Muratov’un sahibi olduğu Novaya gazetesi bu olayla ilgili bir haber yayımladı. Haberde, kruvazöründe görevli Rus askerlerin aileler ile yapılan görüşmelere yer aldı.

“RUSYA YENİLGİYİ KABUL ETMİYOR”

Bir asker annesi “Oğlum Moskova kruvazörüne gitmeden önce gizlilik sözleşmesi imzalattılar. Onun görevlilik bilgilerini size anlatamam. İnanın çok korkuyorum. Çocuğumun güvenliğini düşünmek zorundayım. Oğlum geminin batırılmasından bir gün sonra beni aradı ‘Anne böyle bir zamanda böyle bir karmaşa yaşanacağını düşünmemiştim. Gördüklerimi ayrıntılı olarak anlatamam. Bu çok korkunçtu. 40 kişi öldü birkaç kişi kayboldu. Birçok yaralı var. Yaralıların birçoğunun uzuvları koptu. Büyük patlamalar vardı’ dedi. Oğlumu nasıl bekleyeceğimi bilmiyorum. Çok korkuyorum. Neden bütün gerçekleri basın üzerinden anlatmıyorlar? Çünkü Savunma Bakanlığı, Ukrayna yenilgisini kabul etmek istemiyor” diye konuştu.

27 ASKER KAYIP

Gemide görevli 41 yaşındaki Ivan Vakhrushev'in eşi Varvara Vakhrusheva’nın sosyal medya paylaşımı da habere konu oldu. Kadının, Rus ordu komutasından arandığı ve kocasının ölümüyle ilgili bilgi aktarıldığı ifade edildi. Ayrıca 27 Rus denizcinin kayıp olduğuna dair bilgi edindiği belirtti.

“YETKİLİLERİN SÖYLEDİKLERİ YALAN”

Asker Yegor Shkrebets'in babası Dmitry Shkrebets’in de sosyal medya hesabından oğlunun kayıp olduğu yönünde paylaşımda bulunduğu aktarıldı. Baba Shkrebets’in “Çocuğum Yegor Shkrebets geçtiğimiz 2 Temmuz’da Yalta şehrinden (Kırım) askere çağırıldı. Daha sonra Karadeniz Filosundaki Moskova Kruvazöründe aşçı ve tedarikçi olarak hizmete başladı. 13 - 14 Nisan gecesi bir trajedi yaşandı. Bütün mürettebatın tahliye edildiği bildirildi. Bu bir yalan. Askere alınan oğlum Moskova kruvazörü komutanlarının verdiği bilgilere göre ölü ve yaralılar arasında değil, kaybolanlar listesinde” dedi.

KREMLİN'DEN NET AÇIKLAMA YOK

Amiral gemisiyle ilgili tartışmalar sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada kesin bilgiler aktarma konusunda çekingen davrandı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova kruvazörü ile ilgili toplantı yapmayacağını ve incelemelerde bulunmak için Kırım’a gitmeyeceğini söyledi. Savaş gemisinde neler yaşandığı ve kayıpların olup olmadığı ile ilgili soruları ise Peskov “Bu Rusya Savunma Bakanlığı’nın meselesi” ifadesini kullanarak yorum yapmadı.

Kremlin, 'Moskova' kruvazörü görüntülerini doğrulamadı Ukrayna'nın füzeyle vurduğunu duyurduğu "Moskova" kruvazörüne ilişkin görüntüler konusunda açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, saldırıyı doğrulasa da görüntülere ilişkin net bilgi vermedi.

Rusya duyurdu; Moskova kruvazörü battı Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu’na ait “Moskova” kruvazörünün battığını bildirdi.