Türkiye Gazetesi

ABD basını çarpıcı bir iddiayı orataya attı. Başkan Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya yeniden aday olacağını söylediği öne sürüldü. The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Obama'ya 2024 başkanlık seçimleri hakkındaki planlarından bahsetti.

HERKESİN BİLMESİNİ İSTİYOR

Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran kaynaklar, "Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

BIDEN, TRUMP'I YENEBİLECEK GÜÇTE

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.

Obama, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve Biden ile öğle yemeği yemişti.

Biden'ın başı yüksek enflasyonla dertte! Halk desteği eriyor Yüksek enflasyonla boğuşan ABD'de halk, faturayı Biden'a kesti. ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 53'ünün Devlet Başkanı Biden'a destek vermedikleri ortaya çıktı.

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