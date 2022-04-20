Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Uzmanlara göre, Rusya bir taraftan cepheyi genişletmek istemezken, diğer taraftan Suriye’deki aktif varlığından da vazgeçmiş değil. Gazetemize konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur “Rusya, ‘Ukrayna’da savaştığı için Suriye’den vazgeçti’ şeklinde bir durum söz konusu değil. Belki Rusya, stratejik açıdan Ukrayna’ya daha fazla Suriye’ye önem veriyor. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak lazım” dedi. Rusya’nın Suriye’de statükonun devamından yana olduğunu belirten Sambur “Rusya aslında cepheyi genişletmek istemiyor. Ukrayna sorunu ile ilgilendiği sürece Suriye’de mevcut durumu devam ettiren, kendisinin çıkarını geriletmeyecek bir sürecin devamını istiyor. Bundan dolayı ABD’nin, Türkiye’nin, İran’ın ve Esad rejiminin çok da büyük bir adım atmasından yana değil. Olabildiğince statükoyu korumaya yönelik bir politika izliyor. Rusya sürekli Suriye’de aktif olarak varlığını hissettiren bir tablo da ortaya koyuyor. Bunun da göz ardı edilmemesi lazım” diye konuştu.

Rusya'dan misilleme: Üç ülkenin diplomatlarına sınır dışı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından batılı devletlerden peş peşe yaptırım kararı gelmiş, yaptırımlardan nasibini alan Rus diplomatlar da Avrupa ülkelerinde 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmişti. Rusya ise batılı devletlere ihraç ettiği ürünleri durdurarak yaptırımlara karşı koyarken, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tan bazı diplomatların ise “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurarak misilleme yaptı.