Türkiye Gazetesi

İngiltere mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Aralık ayında da İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD’ye iade edilmeyeceği yönündeki karara ilişkin Washington’un temyiz başvurusunu kabul ettiğini duyurmuştu.

DAVA SÜRECİ

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

İNTİHAR RİSKİ VAR DENİLMİŞTİ

Duruşmaların ardından 4 Ocak'ta, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz ederek Assange'ın iadesini istemişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

Meksika: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange bize sığınabilir Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin casuslukla suçladığı WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a sığınma hakkı vermek istediklerini söyledi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın, ABD’ye iade talebini reddetti İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.