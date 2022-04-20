Türkiye Gazetesi

Kur’an-ı Kerim yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan siyasi partinin internet sitesi erişime kapatıldı. Danimarkalı ırkçı ve İslam karşıtı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardından Türk hackerlar harekete geçti.

Site erişime kapatıldı

Anka Neferler Tim olarak kendilerini adlandıran grup, Stram Kurs Partisi'nin sitesini erişime kapattıklarını ve siteye 6 saattir erişim sağlanamadığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan bilgisayar korsanları, "Anka Neferler Tim olarak; İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıları lanetliyoruz! Olaylara sebep olan Stram Kurs Partisi'nin sitesi tarafımızca erişime kapatılmıştır. Siteye 6 saattir erişim sağlanamıyor." şeklinde durumu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Müslümanların yaşadığı bölgeye ulaştı. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i önce yere bırakan ırkçı politikacı, ardından çakmakla tutuşturdu. Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişi Paludan'a tepki gösterse de provokasyon son bulmadı. İsveç polisinin grubun çağrısını dikkate almayıp, provokasyona izin vermesinin ardından olaylar patlak verdi. Olayın ardından onlarca kişi gözaltına alındı.

Dışişleri'nden İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

İsveç'te çirkin provokasyon! Irkçı politikacı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yaktı! Daha önce Almanya'dan sınır dışı edilen Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan bu kez İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Müslümanların tepkisi çığ gibi büyürken, The Guardian'ın haberine göre çıkan olaylarda 3 polis yaralandı.