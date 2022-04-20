Türkiye Gazetesi

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde bulunan sahilde 20 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki bir balina karaya vurdu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu. Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti.

50 tonluk balina sığ sularda mahsur kaldı İskoçya’da 50 tonluk ispermeçet balinası, Shetland Adaları sahillerindeki sığ sularda mahsur kaldı.

Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi Mersin'de kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen milyonlarca lira değerinde 'ambergris' maddesi ele geçirildi.

Balina kusmuğundan elde ediliyor: Kilosu 16 bin lira Balinanın kusmuğunun içerisindeki yağdan üretilen misk-i amber kokusuna vatandaşlardan yoğun ilgi. 3 gramı 50 liradan satılan kokunun fiyatının pahalı olmasından dolayı müşterilere gram gram satılıyor. Amber ve misk karışımlı esanslı kokunun kilosu ise 16 bin lirayı buluyor. İnsan sağlığına birçok faydası olan kokunun kalbi ferahlattı belirtildi.