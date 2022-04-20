Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş yaklaşık iki aydır devam ediyor. Savaşın başından itibaren Batılı ülkelerin Ukrayna’ya karşı destekleri sürüyor.

Ukrayna'nın daha fazla ve gelişmiş silah talebine ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var. Bu tesadüf değil. Bu, onların bildiği uçak tiplerinden tedarik edebildikleri içindir." ifadelerini kullandı.

'ABD UÇAK YEDEK PARÇALARI TEDARİK ETTİ'

Başka ülkelerin Ukrayna'ya ek uçak verip vermediğine yönelik soruya ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar onlara ek platformlar sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Ayrıca sınırlı platform ve yedek parça da aldılar. Burada platformdan kastım uçak. Yani daha fazla uçak aldılar ve bu daha fazla uçağı havada tutmak için yedek parça aldılar."

Kirby, ABD'nin uçak vermediğini ancak uçak yedek parçaları tedarik ettiğini söyledi.

Pentagon'dan Ukrayna için çağrı! 8 savunma şirketi harekete geçecek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

Pentagon’dan korkutan Rusya iddiası:Göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koydular Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın kimyasal bir saldırıyı maskelemek için protestoların bastırılmasında kullanılan göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koymuş olabileceğine işaret ederek, medyadaki kimyasal saldırı iddialarını incelediklerini söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.