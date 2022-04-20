Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor.
Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.
Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.