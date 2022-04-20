Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığı bildirilirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hala ülkede olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 5 milyon sivilin, 2,8 milyondan fazlasının Polonya'ya, 757 binden fazla kişinin Romanya'ya, 549 binden fazlasının Rusya'ya, 471 binden fazla vatandaşın Macaristan'a, 426 binden fazlasının Moldova'ya, 342 binden fazlasının Slovakya'ya, 23 binden fazla Ukraynalının Belarus'a gittiği belirtildi.

Zelenskiy talep etmişti! Norveç’ten Ukrayna’ya uçaksavar füze desteği Rusya-Ukrayna savaşında gerilim bir türlü durmuyor. Dünyanın yakından takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Norveç’ten yapılan açıklamada Ukrayna’ya yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiklerini duyurdu. Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesinin Ukrayna birliklerine gönderildiği duyuruldu.

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