Türkiye Gazetesi

ZooKeys dergisinde yayınlanan bir çalışmada açıklanan kırkayaklar, doğu Kuzey Amerika'da yaşayan küçük gövdeli kırkayak topluluğu olan Nannaria cinsine ait çıktı. ABD'deki Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinden (Virginia Tech) bilim insanlarına göre, bu kırkayaklar tipik olarak kestane rengi kahverengiden siyaha, turuncudan kırmızıya veya beyaz lekelerden oluşan desene ve nadiren çizgilere sahip.

Independent'ın haberine göre, araştırmacılar bu yeni omurgasız türlerinin orman tabanında yaşadığını, çürüyen yapraklar ve diğer bitki maddeleriyle beslendiğini ve besin maddelerinin ekosisteme salınmasına yardımcı olan ayrıştırıcılar olarak değerli bir role sahip olduğunu söyledi. Bilim insanlarına göre, kırkayakları toprakta gömülü kalma eğiliminde olduklarından yakalanması biraz zor.

Taylor Swift: “Müziğim haberim olmadan satılıyor” Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Scooter Braun'un 6 albümünün haklarını satın almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taylor Swift 250 milyon takipçisine veda etti Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, flaş bir kararla sosyal medya hesaplarını kapattı.