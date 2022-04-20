Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti. Söz konusu gelişmenin ardından balistik füzeye ilişkin düzenlenen video konferans toplantısında konuşan Putin, "Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak." dedi.

"BENZERİ UZUN SÜRE OLMAYACAK"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15:12’de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi. Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki hedefe ateşlenen balistik füzenin fırlatma emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi. Putin video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda balistik füzeyle ilgili, “Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarıyla fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu Rus ordusunun gelişiminde önemli bir olaydır. Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak. Bu gerçekten eşsiz silah ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelini güçlendirecek. Rusya’nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek” dedi.

"UZUN MENZİLLİ HEDEFLERİ İMHA EDEN EN GÜÇLÜ FÜZE"

Füze testi ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin Kamçatka Adası’ndaki Kura Eğitim Sahası’nda belirlenen hedefin tam isabet ile vurduğunu aktararak, "Sarmat, ülkemizin stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş gücünü önemli ölçüde artıracak, dünyadaki en uzun menzilli hedefleri imha eden en güçlü füzedir” dedi.

Sarmat balistik füzesinin, Rusya’ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, Sarmat balistik füzesinin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor.

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