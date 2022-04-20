Türkiye Gazetesi

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Öyle ki New York eyaletinin kuzey kesimlerinden, Pennsylvania ve Virgina'nın iç kesimlerine son iki gündür yağan kar sebebiyle 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

KAR KALINLIĞI 37 SANTİMETREYE ULAŞTI

New York eyaletinin Binghamton şehrinde aralıklarla yağan kar 37 santimetreye ulaşırken, Ulusal Meteoroloji Servisi hızı saatte 64 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Pennsylvania'da 20, Batı Virginia ve Maryland'ın bazı bölgelerinde 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollarda kazaların ve trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

Kar ve fırtına nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere 300 bine yakın abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Boston ve New York kenti gibi sahil şeridindeki bölgelerde ise aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarın yer yer sel tehlikesine neden olduğu kaydedildi.

Teksas'ta kar fırtınası alarmı: 17 bölgede afet ilan edildi ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce uçuşun iptaline neden olan hava koşullarının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.

ABD'de alarm! Bir hafta içinde ikinci büyük kar fırtınası bekleniyor Geçen hafta ABD'denin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınasının izleri silinmeden, ülke genelinde etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasının beklendiği duyuruldu.

ABD'deki kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli kar fırtınası etkili oldu. Kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.