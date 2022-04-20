Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bu defa kiracılar ayaklandı. Başkent Londra’daki Parlamento Meydanı yakınında bulunan Aziz George heykeli önünde toplanan onlarca kişi, İngiliz hükümeti tarafından eski binaların yangın riskine karşı güçlendirilmesi konusunda yalnız bırakılmaktan şikayet etti.Protestocular, evlerinin bulunduğu yüksek katlı binaların dış cephe kaplamalarının yangın riski oluşturduğunu belirterek, hükümeti bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

"HAYATIMIZDAN ENDİŞELİYİZ"

İsmini vermek istemeyen bir protestocu “Ben de uzun vadeli kiracıyım. Bir yıl önce içerisinde yaşadığımız konutun bulunduğu sitedeki binaların yangına karşı güvenli olmadığını öğrendik. Dış cephelerin yenilenmesi, kaplamaların yenilenmesi gerekiyor ve şu anda bunu kimin ödeyeceği belli değil” dedi. Evinin bulunduğu binanın yangına karşı güvenli olmamasından dolayı endişe duyduğunu belirten protestocu “Ne zaman, kim, hangi parayla evlerimizi yangına karşı daha güvenli hale getirecek bilmiyoruz. O zamana kadar da işte bu güvenli olmayan evlerde yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"KİRACILAR ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Liberal Demokrat Partili eski milletvekili Rabina Khan da “Kiracılar asla bu masrafları ödemek zorunda bırakılmamalı” yorumunda bulundu.

24 KATLI BİNADA 72 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2017'de Londra’nın merkezi semtlerinden North Kensington’da 24 katlı “Greenfell Tower” adlı binada gece yarısı çıkan yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti.

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