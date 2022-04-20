Türkiye Gazetesi

Büyük tepkiyle karşılanan Kur'an-ı Kerim yakma provakasyonuna karşı İsveç polisi harekete geçti. Malmö Emniyet Müdürlüğü Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından yapılan suç duyurusunda, Paludan'ın halkı kışkırtarak kin ve nefret suçu işlemekten dolayı cezalandırılması istendi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Malmö Bölge Emniyet Müdürü Jimmy Arkenheim, 2020'de de aynı nedenle Paludan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, o zaman savcının olayı mahkemeye taşımaya gerek görmediğini aktardı.

Olayın yeniden gözden geçirilmesi için suç duyusunda bulunduklarını aktaran Arkenheim, bu sefer davanın kovuşturmadan kapatılmayacağına ve mahkemeye taşınacağına inandığını söyledi.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Türk bilgisayar korsanlarından Kur'an-ı Kerim yakanlara tokat! Siteleri hacklendi Danimarka'da siyasi faaliyetlerini sürdüren aşırı sağcı Stram Kurs Partisi'nin lideri Rasmus Paludan tepkilerin odağında. İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada görüntüleri paylaşmıştı. Paludan'ın provokasyonu sonrası Türk hackerlardan tepki gecikmedi.

Dışişleri'nden İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

İsveç'te çirkin provokasyon! Irkçı politikacı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yaktı! Daha önce Almanya'dan sınır dışı edilen Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan bu kez İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Müslümanların tepkisi çığ gibi büyürken, The Guardian'ın haberine göre çıkan olaylarda 3 polis yaralandı.