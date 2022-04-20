Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki müzakerelerin ardından sürecin çok uzamayacağını düşündüklerini, fakat NATO toplantısı sonrasında savaşın neden devam ettiğini anladıklarını belirtip, "NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var" şeklinde görüş belirtti.

"ZELENSKİY VE PUTİN İSTANBUL'DA GÖRÜŞEBİLİR"

'Ukrayna-Rusya Savaşı neden bitmiyor?' sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor" diye konuştu.

Bakan, İstanbul'daki müzakerelerin ardından sürecin çok uzamayacağını düşündüklerini fakat NATO toplantısı sonrasında savaşın neden devam ettiğini anladıklarını, "NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var" diyerek ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelme olasılığı hala masada mı?" sorusuna ise, "Hala masada, şartlar oluşursa bir araya gelecekler." diyerek yanıt verdi.

"İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA SAVAŞIN UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bu kadar uzayacağını düşünmüyorduk. Özellikle İstanbul'daki görüşmelerden sonra uzayacağını düşünmüyorduk. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında böyle bir kanaat oluştu. Çünkü bu savaşın devamın etmesini isteyen ülkeler var. NATO'nun içerisinde savaşın devam etmesini isteyenler var. Rusya devam etsin güç kaybetsin istiyorlar. Ukrayna'yı bir rekabet alanı olarak görmemek lazım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kabul edilemez. Güvenlik garantileri detaylarına geldiğimizde bu savaşın devamına yönelik bir kanaat oluştu bizde."

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