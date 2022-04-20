Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna işgali sonrası birçok yaptırımda bulundu. Ancak petrol ve doğalgazda Ruslara bağımlı oldukları için bu konuyla ilgili her hangi bir ambargo gelmedi. Batı'nın bu tutumu sık sık eleştirilere konu oldu.

"RUSYA'YA ENERJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İÇİN KARARLIYIZ"

Bu durumla ilgili Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den açıklama geldi. Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka şehrini ziyaret ettikten sonra Vladimir Zelenskiy ile görüşen Michel "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz. Rusya'ya petrol ve doğalgaz ambargosunu er ya da geç kararlaştıracağız. Bundan şahsen eminim. Çünkü AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı" dedi.

"UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA FARKLI FİKİRLER VAR"

Konsey Başkanı Michel, Ukrayna'nın AB'ye alınıp alınmayacağına ilişkin de "Ukrayna'nın üyeliği konusunda AB içinde üyelik süreciyle ilgili farklı fikirler var. Bu bir sır değil. Bu yasal ve aynı zamanda siyasi süreç. AB Komisyonu, görüşünü haziranın sonunda açıklaması gerekli. Bu gerçekleştiği anda değerlendirme sürecini başlatacağım" ifadelerini kullandı.

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