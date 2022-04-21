Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri aldı. Kirby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.

"YANILMIŞIM"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.



Kirby, "Bununla birlikte, Ukraynalılar ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila üç uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rus işgalinin başlamasından yaklaşık iki ay sonra hava kuvvetlerini çalışır durumda tutmakla kalmayıp, aynı zamanda uçakları tamir ederek ve envanterine ekleyerek müttefiklerini ve askeri uzmanları şaşırttı. Ukrayna, Rus güçlerini püskürtmek için müttefiklerinden defalarca savaş uçağı talep etti.

Pentagon: Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD'nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı. Kirby, Ukraynalıların şu anda iki hafta öncesinden daha fazla uçağı olduğunu söyledi.

Pentagon'dan Ukrayna için çağrı! 8 savunma şirketi harekete geçecek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

Pentagon’dan korkutan Rusya iddiası:Göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koydular Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın kimyasal bir saldırıyı maskelemek için protestoların bastırılmasında kullanılan göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koymuş olabileceğine işaret ederek, medyadaki kimyasal saldırı iddialarını incelediklerini söyledi.