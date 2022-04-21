Türkiye Gazetesi

ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin boşaltılması talimatı verdi. Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

"DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ"

İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.

ABD Kongresinden Biden'a mektup: Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 verin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya yardımların sürmesi için mektup yazdı. Mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiği vurgulandı.