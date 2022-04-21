Türkiye Gazetesi

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, 'Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri' başlıklı panel düzenlendi. Hırvat Türk Dostluk Derneğinin (HTDD) düzenlediği panele, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı temsilcisi Frano Matosic,Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic katıldı.

"AB TÜRKİYE OLMADAN TAMAM OLAMAZ"

Toplantıda konuşan Matosic, Türkiye’nin Hırvatistan’ı ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Hırvatistan’a bağımsızlık savaşı sırasında destek verdiğini hatırlattı. Eski Cumhurbaşkanı Josipovic ise Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki varlığının, mevcut Hırvat kültürüne gömülü kalan birçok parlak ve önemli unsur bıraktığının altını çizerek "AB Türkiye olmadan tamam olamaz, İslam’ın Hırvatistan’daki durumuna bakıldığında AB içindeki İslam meselesinin sıkıntı olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, evine Ukraynalı alana para verecek Hırvatistan hükûmeti, Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere kapılarını açanlara para vereceğini duyurdu.