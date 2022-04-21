Türkiye Gazetesi

Fransa'da 10 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcur cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27 civarlarında oy alırken, aşırı sağcı, başörtü ve islam karşıtlığıyla bilinen rakibi Marine Le Pen ise yüzde 23 oy aldı. Seçimde ilk turda yüzde 50 seviyesinde daha fazla oy alan olmadığı için seçimin ikinci turu yapılacak ve bu tur 24 Nisan'da gerçekleşecek.

İkili arasında seçim yarışı devam ederken Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Macron ve Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, ikinci tur öncesinde gündeme ve seçim programlarına ilişkin soruları cevapladı.

570 CAMİYİ KAPATMAK İSTİYOR

"İslam ideolojisi" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Le Pen, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savunarak "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi de kapatmak istediğini belirtti.

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini söyleyen Le Pen, seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini, suça karışmış yabancıların da sınır dışı edileceğini anlattı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA 'İÇ SAVAŞ ÇIKARIRSINIZ' CEVABI

Le Pen'in rakibi Emmanuel Macron, başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi. Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız" dedi.

'FRANSA'YA İHANET'

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını, bunun Fransa'ya "ihanet" olduğunu ve milyonlarca Müslümanın ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

MACRON'DAN LE PEN'E: PUTİN'E BAĞLISINIZ

Mevcut cumhurbaşkanı Macron, rakibi Le Pen'e "2014'te Kırım'ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlısınız. Siz 2014'te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız" ifadelerini kullandı.

Le Pen ise Fransız bankalarının kredi vermemesi nedeniyle Rus bankasından borç aldığını söylerken Macron aşırı sağcı adayı Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayı planlamakla suçladı ve Le Pen, Fransa'yı AB'den çıkarmayı hedeflemediğini ifade etti.

LE PEN: AFRİKA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMELİ

Aşırı sağcı aday, Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Afrika'nın Fransa için etki alanı olduğunu belirtti.

Macron ise Le Pen'e tepki göstererek Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirdiklerini, bu kıtayı önemsediğini söylerken Fransızların hayatını en çok ilgilendiren alım gücü konusunda Macron ve Le Pen birbirlerinin vaatlerini ve politikalarını da eleştirdi.

MACRON SON YILLARDA 43'TEN FAZLA CAMİ KAPATTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını ifade etti.

Macron'un 'maço' erkek pozları olay oldu! Fransa Cumhurbaşkanını o ünlüye benzettiler Fransa, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu yapmaya hazırlanırken mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son pozları gündeme oturdu. Macron'un fotoğrafçısı tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraflarda Macron, maço erkek duruşuyla dikkat çekti.

Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa'ya geri gelecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı ev İslam karşıtlığı ile bilinen Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya savaşın geri geleceğini söyledi.

Macron’un rakibi Le Pen’den skandal başörtüsü açıklaması Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini tekrar yineleyerek “Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum” dedi.