Türkiye Gazetesi

Ukrayna yönetimi, Rusyanın saldırılarının hemen ardından sıkıyönetim ilan etmişti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57’nci gününde devam ederken, Ukrayna’da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi. Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat’ta ilan edilen ve 26 Nisan’da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

ABD'den Ukrayna'ya yeni destek geliyor ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı basın toplantısında; Ukrayna'ya 800 milyom dolarlık askeri destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna ülkedeki Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç Ukrayna’da bulunan Rus askerlerinin sayısını açıkladı.