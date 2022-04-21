Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımları sürüyor. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Christiane Lambrecht, Ukrayna'daki durumun daha da vahim hale geldiğini belirterek "Putin ve Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O nedenle Ukrayna'ya destek vermek önemli" dedi.

"BU İKİ HAFTA UKRAYNA İÇİN ÇOK KRİTİK"

Lambrecht, halka değişim sistemiyle amacın özellikle Sovyet dönemine ait silahların teslim edilerek Ukraynalı askerlerin özel eğitim almadan ve zaman kaybetmeden bunları kullanabilmesi olduğunu ifade etti. Gelecek iki haftanın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde çok önemli olduğunu dile getirdi.

TANKLAR KİEV'E

Söz konusu sistemle Slovenya'da bulunan ve Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tanklar Kiev'e gönderilecek. Slovenya da buna karşılık olarak Almanya'dan Marder tipi tank ile Fuchs tipi zırhlı personel taşıyıcısı alacak.

ALMANLAR ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT YOLLADI

Alman Haber Ajansı DPA da Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 bin 500 uçaksavar füzesi, 900 tanksavar roketatar, 100 makineli tüfek, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, 5 bin 300 patlayıcı ve ağır makineli tüfeklere kadar küçük silahlar için çeşitli kalibrelerde 16 milyondan fazla mühimmat teslim edildiğini yazdı.

Ukrayna'da sıkıyönetim uzadı Ukrayna Parlamentosu, Başkan Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Böylece sıkıyönetim 25 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

ABD'den Ukrayna'ya yeni destek geliyor ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı basın toplantısında; Ukrayna'ya 800 milyom dolarlık askeri destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna ülkedeki Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç Ukrayna’da bulunan Rus askerlerinin sayısını açıkladı.