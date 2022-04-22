Ukrayna'ya ait An-26 askeri uçağı, Zaporijya bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada can kayıplarının olduğu bildirildi.
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Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü
22.04.2022 - 10:58 | Son Güncelleme: 22.04.2022 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Ukrayna'ya ait nakliye uçağı teknik arıza nedeniyle düştü. Kaza sonucu ölenlerin olduğu bildirildi.
Ukrayna'ya ait An-26 askeri uçağı, Zaporijya bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada can kayıplarının olduğu bildirildi.
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