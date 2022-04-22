Türkiye Gazetesi

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen kaldı. İkili, pazar günü yine kozlarını paylaşacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin güneyinde bulunan Figeac bölgesinde son defa miting düzenledi.

Le Pen’in seçilmesi halinde "zor yarınlar” olacağı uyarısında bulunan Macron “24 Nisan laik, birleşik, bölünmez bir cumhuriyet için veya aleyhte bir referandum olacak. 24 Nisan, değerlerimize, tarihimize bağlılık için veya buna karşı bir referandumdur” dedi..

Emmanuel Macron, miting sonrası bir de basın açıklamasında bulundu. Le Pen'in programını "cumhuriyet karşıtı" olarak nitelendiren Macron "Özellikle başörtüsü konusunda yapılan tartışmalar bunun cumhuriyet karşıtı bir program olduğunu gösterdi. Hatırlatayım cumhuriyetimiz laik ve bölünmez. İnanma ve inanmama özgürlüğüdür, bir dine karşı savaşmak değildir. Le Pen'in önerdiği program, kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan, helal yemeyi yasaklayan bir program. Fransa'yı dünyada bu kadar ileri giden ilk ülke yapacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, anketlere göre Macron, oyların yüzde 55.5’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

Macron’dan müzakere çıkışı:‘Avrupa’da masanın etrafında olmalı’ dedi: Erdoğan’ı işaret etti Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'ya dair yaptığı barış görüşmelerinden sonuç alamayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, Rusya ile görüşmeyi sonlandırmaları halinde Türkiye ya da Çin'in arabuluculuğu üstlenebileceğini söyledi.

Fransa'da seçim öncesi gerilim: Macron ve Le Pen karşı karşıya geldi Fransa cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı aday Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi ve ikili arasında gerilim yaşandı. Kamuya açık alanlarda başörtü yasağı getirileceğini vaat eden Le Pen'e Macron tepki gösterdi ve 'Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız' dedi.

Macron'un 'maço' erkek pozları olay oldu! Fransa Cumhurbaşkanını o ünlüye benzettiler Fransa, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu yapmaya hazırlanırken mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son pozları gündeme oturdu. Macron'un fotoğrafçısı tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraflarda Macron, maço erkek duruşuyla dikkat çekti.