Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, bazı binalarda hafif hasar olduğu belirtildi.

İdlib 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı AFAD, Suriye'nin İdlib bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.