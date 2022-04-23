Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, bazı binalarda hafif hasar olduğu belirtildi.

İdlib 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı İdlib 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı AFAD, Suriye'nin İdlib bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.