Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’te yerel saat 23:07’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi’ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde de bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi’ne başvurdu.

Yaşanan depremden korkan Hersekliler geceyi sokakta geçiriyor.

Bosna Hersek'te korkutan deprem! Bosna Hersek’te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Bosna Hersek'te sağanak yağış sele yol açtı Bosna Hersek'te gece başlayan şiddetli sağanak sonucu Saraybosna başta olmak üzere birçok şehirde sel meydana geldi.