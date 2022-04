Türkiye Gazetesi

2 aydır Rusya tarafından işgal durumda olan Ukrayna’da çatışmalar bir türlü dinmek bilmiyor. Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde direnişe başlayan halk, 24 Şubat’tan itibaren direnmeye çalışıyor. Tüm dünyanın gözü Ukrayna’dayken Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ilk defa Türk basınına konuştu. Ülkesinin düştüğü durumdan utandığını belirten Zelenska, Emine Erdoğan’a çabalarından dolayı özel teşekkür etti.

“HER GÜN ACI HÜZÜN HİSSEDİYORUM”

Savaşta nasıl bir psikolojiye girdiklerini anlatan Zelenska, "Sivillerin katledildiği Buça ve on binlerce insanın kaderinin belirsizleştiği yok edilen Mariupol'den sonra nasıl mı dayanıyorum? Her gün Kharkiv'e yağdırılan bombalardan sonra mı? Hayatını yitiren 200 çocuk ve sakat bırakılan binlerce çocuktan sonra mı? Belki burada havalı ve destansı bir şey söylemem gerekirdi ama ben her şeyden önce insanım ve her normal insan gibi acı hissediyorum. Her gün." açıklamasında bulundu.

“RUSYA SİVİLLERİ VURUYOR”

Rusya’nın sivilleri vurduğunu belirten Zelenska, "Rusya'nın yeniden ateş ettiğini görünce de 'mağdurlar olmasın' diye düşünüyorum. Fakat oluyor. Çünkü Rusya sivilleri vuruyor." dedi.

“GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Bu savaşta güçlü durmaları gerektiğini vurgulayan Zelenska, şu açıklamalarda bulundu: "Sonrasında herkes işini yapmaya gidiyor. Herkes zafere yaklaşmak için yapmayı bildiği şeyi yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Kimileri savaşıyor, kimileri tedavi ediyor, farklı ülkelerdeki mevkidaşlarımızla birlikte Ukrayna'daki hasta çocukların yurt dışına tahliyesini sağlıyoruz. Ukrayna'ya tıbbi teçhizat ve yeni doğanların her şeye rağmen hayatta kalması için kuvöz getiriyoruz. Kiev ve kuzey bölgelerimiz kurtarıldıktan sonra oradaki hanelere ihtiyaçlarını temin etmeye başladık. Ve tabii ki Rus ordusunun sözüm ona bizi kurtarmak için geldiği Ukrayna'da yaptıklarını anlatmak için enformasyon cephesinde devamlı çalışıyorum. Herkes kendi acısını gidermek ve başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yapıyor. Buna 'dayanmak' denilebilirse, dayanıyorum."

“EMİNE ERDOĞAN’A MİNNETTARIM”

Türkiye’nin Ukrayna’ya karşı önemli desteklerde bulunduğunu söyleyen Zelenska, "Savaş başlamadan 3 hafta önce Kiev'de Emine Erdoğan ve eşini ağırlıyorduk. Bu ziyaret, ülkelerimiz arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Çok sıcak bir görüşme yaptık. Son zamanlarda Kiev'i ziyaret eden çok sayıda Türk turist için özel olan Aziz Sofya Katedralinde Türkçe sesli rehber hizmetinin açılışını yaptık. Bunlar sadece 2 ay önce yaşansa da şu anda başka bir hayatmış gibi geliyor. Çünkü o zamandan beri hayatımız tamamen değişti." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la savaş öncesi dönemde başlayan dostluklarının devam ettiğini ve hatta daha da güçlendiğini vurgulayan Zelenska, "Rusya 'özel operasyon' hakkında yalan söylemeye devam ederken, Emine Erdoğan Hanımefendi, Rusya'nın bize karşı başlattığı savaş sırasında video mesajını paylaşarak dayanışma ve destek gösterdi. Bunun için kendisine minnettarım." değerlendirmesini yaptı.

“973 ÇOCUĞUMUZ TÜRKİYE’YE TAHLİYE EDİLDİ”

Ülkede bulunan çoğu çocuğun Türkiye’ye tahliye edildiğini belirten Zelenska, "Çocuklarımız için güvenli bir yer aramaya başladığımızda (Ukrayna'da hiçbir yer güvenli değil, çünkü Ruslar her yere füzeyle saldırabilir), Türkiye en çok tercih ettiğimiz yerler arasında oldu. Bize bu konuda destek vermesi için Emine Hanım'a başvurdum. Ukraynalı çocukların tahliyesi için Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'daki yerel yönetim temsilcileri, hayırseverler ve gönüllüler başta olmak üzere emeği geçen kalabalık bir ekibin çabalarıyla 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi. Kısacası Türkiye'nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik." şeklinde konuştu.

