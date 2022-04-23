Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna savaşı yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Savaşın bilançosu ise gittikçe artıyor. Bölgeden gelen sıcak görüntüler ise tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Rus askerlerinin saldırılarından kurtulan bir Ukraynalı askerin üzerindeki çelik yeleğin son hali ise dehşeti gözler önüne serdi. Yeleğin üzerindeki Türkçe yazılar ise dikkat çekti.

ÜZERİNDE TÜRKÇE YAZILAR BULUNUYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Görüntülerde Ukrayna askerinin çelik yeleğinin üzerinde birçok mermi izi olduğu görülüyor. Yeleğin üzerindeki Türkçe “Dış yüzey” yazısı ise savaştaki Türk askeri ekipmanlarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Yapılan paylaşım.

“ZIRH TÜRK’TÜR”

Paylaşıma yorum yağarken, Türk çelik yeleğinin sayesinde Ukraynalı askerin hayatta kaldığı belirtildi. Bölgeden paylaşılan fotoğrafta, "Ukraynalı bir asker birkaç kurşundan kurtuldu. Zırh Türk'tür." ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın gizli planı ortaya çıktı! Ukrayna’dan sonra Moldova’yı işgal edecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken, bölgeden yapılan sıcak açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rus orduları yeni rotaları oluşturdu. Donbass’a doğru hareket geçen Rusya, bölgeyi ele geçirmek istiyor. Üst düzey bir Rus komutanı ise Putin’in gizli hedefini ifşa eti. Rustam Minnekayev isimli komutan, Rusya’nın ilk önce Odessa sonra da Moldova’ya saldıracağını açıkladı. Ortaya atılan bu iddialar ise dünyanın gündemine oturdu.

Rusya savaşta bir sonraki hedefini açıkladı Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.