Washington'daki silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmıştı, zanlı ölü olarak bulundu. Washington DC Polis Şefi Robert Contee, düzenlediği basın toplantısında zanlının polisin kapısına dayandığı sırada canına kıymış olabileceğini belirtti.
Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, District of Columbia Üniversitesi (DCU) kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
ABD'de İslamofobik saldırı: Virginia eyaletindeki bir camiye zarar verdiler ABD'nin Virginia eyaletindeki bir camiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.
ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı ABD’nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen ikinci silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.