Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, dünya umutla müzakerelerden çıkacak olumlu bir haber bekliyor. Bu kapsamda açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya şartlar sunarak rest çekti. Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." ifadelerini kullandı.

PUTİN'E TOPLANTI TEKLİFİ

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenski, Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

"ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KİEV'E GELECEK"

Savaşı kazanmaları durumunda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacaklarını savunan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini de söyledi.

AYRINTILAR GELECEK...

Zelenskiy'den Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Mariupol'ün büyük bir kısmının kontrolü Ruslarda, ancak kentin bir kısmında hala Ukrayna askerleri var." dedi.

Zelenskiy'den esir takası önerisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mariupol'daki Ukraynalıları kurtarmak için esir takası önerisinde bulundu.

Zelenskiy Ukrayna'nın silah ihtiyacına dikkat çekti! ' Savaş çoktan bitebilirdi' Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ihtiyaçları olan silahlara erişimlerinin olması durumunda çoktan bitmiş olabileceğine dikkat çekti.

Zelenskiy: Rusya Donbass için savaşa başladı diyebiliriz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın uzun süredir hazırlandığı Donbass için savaşa başladığını iddia etti.