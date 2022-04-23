Türkiye Gazetesi

Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal olan Ebola virüsü yeniden ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı.

74 TEMASLI VAR

Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten Mbungani, Ekvator eyaletinde Ebola salgının ilan edildiğini duyurdu.

EBOLA VİRÜSÜNÜN GEÇMİŞİ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Beyinde gizleniyor: Ebola düşünüldüğünden daha tehlikeli ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Araştırmada, Ebola virüsü ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre, virüsün uzun yıllar beyinde gizlendiği ve yıllar sonra ölüme sebep olabildiği tespit edildi.

Gine'de ebolaya karşı aşı kampanyası başlatıldı Gine'de yeniden patlak veren ebola salgını için aşılama kampanyası başlatıldı.