Türkiye Gazetesi

Lübnan'da Trablus'un güneyinde yer alan Kalamoun bölgesinde yasadışı yollarla yolcu taşıyan ve içinde 60 kişi olan tekne battı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA VAR

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Najib Mikati'nin Trablus'un güneyindeki Kalamoun bölgesinden yasadışı yollarla yolcu taşıyan teknenin batmasını bizzat takip ettiği belirtildi.

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