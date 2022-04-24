Türkiye Gazetesi

İran’ın Mazenderan eyaletinde Kaimşehir kentinde leopara paniği yaşandı. Sabah erken saatlerde kentte başıboş bir leopar görüntülendi. İlk olarak banka tabelasının üzerine çıkan leopar yola inerek bölgede koşuşturmaya başladı.

EVİN BAHÇESİNE GİRDİ

Etraftaki halk korku dolu anlarla olayı izlerken ekipler leoparı yakalamak için harekete geçti. Nereden geldiği bilinmeyen leopar ise bağrışmalar üzerine bir evin bahçesine girdi. Tasnim Haber Ajansına konuşan Kaimşehr Çevre Koruma Dairesi Başkanı Mustafa Arab, "Çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşı sonrasında leopar, Kaimşehr tren yolu yakınlarındaki bir bahçede uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalandı." dedi.

2 KİŞİ YARALANDI

Başıboş leopar 4 saatlik çalışmanın sonunda yakalanırken yakalama esnasında 2 polisin yaralandığı; leoparın Sari Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldüğü belirtildi.

Leopar kaçtı, fil kovaladı Güney Afrika’da dev bir erkek fil, Madikwe yaban hayatı koruma alanında bir kilometre uzaktaki leoparı sürü için tehdit olarak algılayarak peşine düştü.