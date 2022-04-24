Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Rusya bombardımanı altındaki şehirlerinde prematüre doğumlarda büyük artış görülüyor.

Rusya işgal ettiğinde Ukrayna'da yaklaşık 260 bin hamile kadın vardı ve savaşın stresi erken doğum oranını neredeyse üç katına çıkardı. Harkiv'deki Bölgesel Perinatoloji Merkezi başkanı Iryna Kondratova, bir erkek bebeğin doğduğunda 1,6 kilo olduğunu, yeraltı sığınaklarında dünyaya gelen bebekler arasında bundan daha düşük kilolarda çok bebek olduğunu söyledi.

BAZI DOĞUMLAR İKİ HAVA SALDIRISI ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Kondratova, "Neticede doğum hava saldırısı dinlemiyor. Karar verirken çok hızlı olmamız gerekiyor. Bazen iki hava saldırısı arasında doğum gerçekleştiriyoruz. Çocukları seviyoruz ve her şartta onlara destek olmaya hazırız" dedi.

Kondratova, yeni doğanları kurtarmak için taşınabilir kuvözlere çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Savaşın gölgesinde 23 Nisan... Ukraynalı 3 çocuktan 2’si evinden uzakta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde iki ay geride kalırken, henüz barış için iki tarafta anlaşmaya varamadı. Binlerce sivilin öldüğü savaşta çocuklarda ailelerinden koparıldı. Sığınaklarda, metrolarda zor şartlar altında hiçbir şeyin farkında olmadan yaşamlarına devam eden minik bedenler 23 Nisan ulusal egemenlik ve çoçuk bayramını da ailelerinden uzakta, savaşın gölgesinde geçiriyor.