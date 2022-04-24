Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 98 yaşındaki bir kadının hasta yatağında torununa yazdığı duygusal not, sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir hastalıkla boğuşan yaşlı kadın, 47 yaşındaki torunu için özel bir doğum günü mesajı yazdı.

TORUNUNA SON BİR MESAJ YAZDI

İşi nedeniyle bilgisayar kullanmayı bilen yaşlı kadın, ekranın karşısına geçerek yazmaya başladı. Yaşlı kadının notunda, "Yazdıklarım belki de bu hayattaki son satırlarımdır. Sana bir doğum günü notu yazmak için kendimi zorladım. 47 yıldır hayatımdasın, teşekkürler. Seni çok seven babaannen" ifadeleri yer aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

47 yaşındaki torunu ise notu doğum gününden çok çok sonra buldu. Okuduğu gibi gözyaşları içinde kalan adam, notu sosyal medya hesabından paylaştı. Adamın paylaşımı kısa sürede viral olurken, birçok takipçi tarafından yorum geldi.

İşte o not;

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