Türkiye Gazetesi

İngiltere'de dünyaevine giren Sara adlı genç kadının her düğünde klasik olarak edilen yemin metninden "Hastalıkta ve sağlıkta" ifadesini çıkarması, hem damadın hem de damadın ailesinin tepkisini çekti.

“HASTA İNSANLARA BAKMAYI SEVMİYORUM”

Gelen tepkiler üzerine açıklamalar yapan gelin, "Evet farkındayım bu saçma ancak küçükken sürekli hasta olan annem ve babama bakmak zorunda kaldık. Bu yüzden hasta insanlara bakmayı sevmiyorum" dedi.

DAMAT BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Evlenmek üzere olduğu eşinin tavrı karşısında şaşıran damat ise başına gelenler nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Geline ısrarla aslında evliliğin hastalıkta ve sağlıkta bir arada olmak anlamına geldiğini açıklamaya çalıştı.

DÜĞÜN İPTAL OLUYORDU

Gelinin, düğün metninden çıkardığı cümle nedeniyle uzun süre tartışma yaşayan gelin ve damadın, düğünü iptal ederek ayrılık boyutuna kadar geldiği ancak araya giren akrabaları sayesinde anlaştıkları öğrenildi.

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