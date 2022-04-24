Türkiye Gazetesi

İsrail, koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma üzerine, bir senedir ülkede yürürlükte olan kapalı alanlarda maske takılması mecburiyetini kaldırdı. Yasak, cumartesi gecesi itibarıyla kalktı. Hastanelerde, yaşlı bakımevlerinde ve uluslararası uçuşlarda ise maske takma mecburiyeti devam ediyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 200'E DÜŞTÜ

İsrail’de yeni Covid-19 vakaları, ocak ayındaki zirveden bu yana düşüşte. Omicron varyantı sırasında günlük 1.200'ün üzerinde seviyeden ağır vakalar günümüzde yaklaşık 200'e düştü. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre, iki yıl önce pandeminin başlamasından bu yana ülkede 4 milyondan fazla koronavirüs vakası ve en az 10.658 ölüm kaydedildi.

Bilim Kurulu Üyesinden maske uyarısı: 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor deyip açıkladı Bilim Kurulu Üyesi Şener, maske uygulamasını erken kaldıran ya da hiç uygulamaya koymayan ülkelerde varyantlar yaygın bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekerek, vaka sayısının 5 binin, ölüm sayılarının da 17'nin altına düşmesinin "salgın bitti" anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Şener’den maske uyarısı: Her ortamda kaldırılması sorun oluşturabilir Covid-19 salgını sürüyor fakat vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bilim Kurulu’nun 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak toplantısında yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise Covid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımının her ortamda kaldırılmasının sorun oluşturabileceğini belirtiyor.