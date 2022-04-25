Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 61. günde devam ediyor. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydır devam ediyor. Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.

ASKERİ MÜHİMMAT TAŞIYAN TRENLER HEDEF ALINIYOR

Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.