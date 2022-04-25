Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Çok sayıda çatışma ve ölüm haberlerinin geldiğini bölgeden, sivil kayıpları ve çocuk ölümleri de yaşanıyor.

Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

RUSYA’NIN SALDIRILARINDA 213 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında 602’den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389’dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın dün Odessa’daki sivil alanlara düzenlediği saldırıda 3 aylık bir bebek, annesi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

BÖLGELERDEKİ CAN KAYIPLARI AÇIKLANDI

Rusya’nın Ukrayna’daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 122, Kiev bölgesinde 114, Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev’de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya’nın dün Odessa’daki sivil alanlara düzenlediği saldırıda 3 aylık bir bebek, annesi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.