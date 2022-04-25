Türkiye Gazetesi

KKTC'de Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na vermişti.

Hükümet kurma sürecini bayrama kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini ve programın netleşeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar da hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na vermesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım." ifadesini kullanmıştı.

Tatar, 20 Nisan'da Sucuoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TGRT Haber'de konuştu: Türkiye çekilirse bizi yaşatmazlar Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaliyle ilgili barış arayışlarının sürdüğü forumda TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulunan KKTC Başkanı Ersin Tatar, “Ukrayna’nın benzerini bizler de yaşadık. Ne İngiltere ne de Avrupa vardı. Türkiye olmasa bizi yaşatmazlar”

KKTC'de yeni hükümet kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Covid-19'a yakalandı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, PCR testinin pozitif çıktığını belirterek Covid-19’a yakalandığını açıkladı.