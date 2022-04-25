Türkiye Gazetesi

Ürdün denince akla ilk olarak tarihi anlamda da adından sıkça söz ettiren, zamanın en varlıklı ve iyi korunmuş şehirlerinden biri olan 2200 yaşındaki Petra antik kenti gelir ancak Ürdün bununla sınırlı değil. Doğal güzellikleri, kültürü ve manzarasının yanısıra Ürdün'de yer alan Rum Vadisi'de çok konuşulanlar arasında.

Mars'a benzeyen görünümüyle ilgi çeken Rum Vadisi her yıl yüz binlerce turist ağırlanıyor. Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip. 2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.

DÜNAYCA ÜNLÜ FİLMLER BURADA ÇEKİLDİ

Rum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı. Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı "The Martian" (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi.

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı.

Bundan dolayı "Dünyadaki Mars" olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı. Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.

TURİST REHBERLERİ BEDEVİLER

720 kilometrekarelik çölün vahşi doğasını teneffüs etmek, yıldızları seyretmek ve Bedevilerin yaşantısına şahitlik etmek isteyenler, Ay Vadisi olarak da geçen bu vadide otel çadırlarda kamp yapıyor.

Eşsiz doğal güzelliği, kültürel, tarihi ve turistik öneminden dolayı Ürdün hükümeti tarafından koruma alınan Rum Vadisi'nde, Bedeviler varlık gösteriyor. Hassas çöl habitatlarını sürekli artan ziyaretçi yoğunluğundan koruyan Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor.

Çöldeki zorlu arazide kullanılan araçlara alınan turistler, belirlenen noktalara götürülerek burada, vadinin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakılıyor.

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