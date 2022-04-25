Türkiye Gazetesi

İngiltere’deki estetik cerrahi uzmanları insanların giderek burun düzeltme ameliyatlarına daha az başvurduğunu ifade ettiler. Ülkedeki istatistikler, 2013’te 4.878 olan burun düzeltme operasyonu sayısının 2021’de 1.330’a düştüğünü gösteriyor. Cerrahlara göre bu gidişin sebebi, insanların giderek ameliyat dışı yöntemlere başvurması. Uzmanlar geçici dolgular zerk ederek burnun şeklinin değiştirilebildiğini, bu değişikliğin iki seneye kadar da kalıcı olabildiğini belirttiler.

EN ÇOK BAŞVURULAN YÖNTEM OLDU

Adonia Tıp Kliniği’nin kurucusu Ifeoma Ejikeme, “5 sene önce kimse ameliyat dışı burun işlemi yapmayı düşünmüyordu. Şimdi bu en çok başvurulan yöntem oldu” dedi.

Yeni yöntemde, daha maliyetsiz olmasının yanı sıra iyileşme süreci de daha hızlı. Ameliyat sonrasında kişiler iki hafta yüzleri bandajlı kalabilirken yeni yöntemde kişi aynı gün işe başlayabiliyor. Ancak cerrahlar, dolgu maddelerinin kavisli bir burnu düzeltmeye yardımcı olsa da boyutunu küçültemeyeceği konusunda uyarıyor.

'Burun estetiğinin kaderini belirleyen faktör deri yapısıdır' Burun estetiği operasyonlarında iyileşme süresi ile şekillendirmeyi yakından etkileyen kalın ve ince deri faktörünü KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Alp anlattı.

Burun estetiğinde ‘Koruyucu Rinoplasti’ yöntemi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, koruyucu rinoplasti hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Dinç, koruyucu rinoplastide (Preservation Rhinoplasty) burun sırtı kemerini düzeltmede, törpüleme veya üstten kesme işlemlerine gerek duyulmadığını, yani burun sırtını oluşturan kemik ve kıkırdak çatı bütünlüğü bozulmadan, burun kemiğine alttan kesiler yapılarak indirildiğini vurguladı.

Burun estetiğinde nefes almaya dikkat! Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Volkan Kahya, burun estetiğinde nefes alma konusunun önemli olduğuna işaret etti.