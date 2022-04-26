Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Ukraynalıların ülkelerinden ayrılmak için tren istasyonlarına gösterdiği talep her geçen gün artıyor.

Odessa kentindeki Ukraynalılar, tren istasyonuna akın ederken, Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi.

Ülkedeki zor günlerden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalıları uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı.

Tren istasyonundan kareler…

Ukraynalı şarkıcı Jamala, Emine Erdoğan'a övgüler yağdırdı Ukraynalı şarkıcı ve 2016 Eurovision birinci Jamala, Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftara katıldı. Şarkıcı, "Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" diye konuştu.