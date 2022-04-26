Türkiye Gazetesi

Almanya Hür Demokratik parti üyesi Johannes Vogel, bugün Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssünde müttefikleriyle gerçekleştireceği toplantıda, silahları teslim etmek için hazır olduklarını açıklayacağını belirtti.

Alman silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann şirketine (KMW), önceki Alman ordusu stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş "Gepard" (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verilecek.

Hava hedeflerine karşı etkili olan bu zırhlılar, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor.

Ukrayna’dan kaçarak Almanya’ya sığınan kadın Müslüman oldu Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen 4 çocuk annesi Ukrayna vatandaşı 45 yaşındaki kadın Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya Başbakan Scholz: Nükleer savaş olmamalı Almanya Başbakan Scholz, üçüncü bir dünya savaşına yol açacak her türlü gerilimi önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Nükleer bir savaş olmamalı" dedi.