Türkiye Gazetesi

Rusya ordusunun Ukrayna'da işlediği vahşet sınır tanımıyor. Rus askerlerin kontrol noktasında 'insani yardım' adı altında dağıttıkları paket sütler bubi tuzağı çıktı.

Rus işgali altındaki Herson şehrinde Rus askerlerden aldığı paket sütü açmaya çalışan Ukraynalı kadın, vidalı kapağı açarken kapağa bir misinanın bağlı olduğunu fark etti. Şüphelenen kadın, kapağı dikkatli bir şekilde açarken paket içinde misinaya bağlı ev yapımı küçük bir bomba düzeneği gördü.

Düzeneği fark eden kadın, dikkati sayesinde hayatta kaldı

"ANNEM DİKKATİ SAYESİNDE HAYATTA"

Oğlu, in.kherson.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Annem Rus askerlerden paket süt aldı. İtiraz etmeme rağmen eve götürdü. Kapağın sıkı sıkıya bağlı olmadığını görünce şüphelenmiş. Daha önce birinin paketi açmış olabileceğini düşünürken misinayı fark etmiş. Annem dikkati sayesinde hayatta kaldı" dedi.

Herson sakinleri, işgal sebebiyle gıda malzemelerine büyük ihtiyaç duyarken Rus askerler de şüphe uyandırmamak için yardımlarda Ukrayna malı ürünler kullanıyor.

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